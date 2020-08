Morto per overdose il 25enne figlio dello scrittore. Anche il padre era con lui (Di lunedì 3 agosto 2020) Una morte insolita, quella accaduta in questi giorni a Lido di Camaiore, in Versilia. Una morte su cui stanno indagando senza sosta gli inquirenti. Il figlio dello scrittore Gerardo Ventrella era un giovane di 25 anni, deceduto la notte scorsa per un letale cocktail di droghe. La morte del giovane Ventrella è accaduta a Lido di Camaiore, in Versilia. Per questo accadimento Anche il padre risulta essere ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Da quanto è emerso il 25enne, di nome Samuele, era partito da Torino per raggiungere il padre, Gerardo Ventrella, di 54 anni, nella località Lido di Camaiore, in Versilia, provincia di Lucca. (Continua dopo le foto) La nomea di ‘accadimento insolito’ si deve al fatto che padre ... Leggi su caffeinamagazine

fattoquotidiano : IL CASO Alla veglia di Paciolla, il giovane trovato impiccato con segni di arma da taglio mentre lavorava in Colomb… - Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - Corriere : Tahlequah, l’orca che ha portato per giorni sul dorso il cucciolo morto, è nuovamente incinta - BidoliNicola : @gustinicchi - Pattj11 : RT @cosimoamato_: È morto un operaio. Aveva lavorato per 10 ore sotto il sole e il corpo non ha retto più. Eppure qui si parla di una fake… -