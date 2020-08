Moggi Juventus: “Carraro guidava le retrocessioni, Calciopoli una farsa (Di lunedì 3 agosto 2020) Moggi Juventus – L’ex dirigente bianconero ha accusato fortemente Franco Carraro. Parole molto pesanti che fanno riferimento al biennio di Calciopoli. Carraro, all’epoca presidente della FIGC, avrebbe indirizzato partite in chiave salvezza ma sopratutto match in cui le squadre si contendevano il titolo. Decisioni arbitrali che secondo il d.s campano avrebbero addirittura favorito l’Inter. Juventus: Moggi accusa Franco Carraro “Cercava di guidare le retrocessioni. In un’intercettazione si incavola infatti con il designatore dicendogli: ‘Ma allora a te gli arbitri non danno più retta. Questa settimana la Lazio gioca a Milano e non si può far niente, ma da domenica prossima va aiutata perché non può retrocedere e ... Leggi su juvedipendenza

