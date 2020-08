Matteo Salvini intervista a Sky: “Governo complice dei trafficanti di esseri umani” (Di lunedì 3 agosto 2020) Matteo Salvini intervista a Sky: “Questo governo non è incapace, è complice dei trafficanti di esseri umani. Proroga lo stato di emergenza per gli italiani, e continua a far arrivare i clandestini. Gli sbarchi sono quintuplicati”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta della Festa della Lega a Milano Marittima ai microfoni di Start su SkyTg24 va all’attacco e torna sul via libera del Senato al processo nei suoi confronti per la vicenda Open Arms. “Vado a testa alta a un processo che ha del surreale. Mi sembra un processo politico, un plotone politico. Se così vogliono fare fuori me e la Lega si sono sbagliati”, ha detto prima di commentare molti altri temi dell’attualità ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : Italia, 2020. Grazie a Conte è ricominciata la pacchia. Il 20 e 21 settembre elezioni in sette regioni, conto in vo… - repubblica : Salvini invita un ragazzino sul palco: 'Se vuoi puoi togliere la mascherina' - repubblica : Salvini invita un ragazzino sul palco: 'Se vuoi puoi togliere la mascherina' - Gio1768 : RT @anubi_matt: ?????? #Legaladrona ?????? Fondi #Lega, dal partito 39 versamenti sospetti ai commercialisti indagati Tra il 6 giugno del 20… - mgabrielladavid : RT @anubi_matt: ?????? #Legaladrona ?????? Fondi #Lega, dal partito 39 versamenti sospetti ai commercialisti indagati Tra il 6 giugno del 20… -