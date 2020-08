Mariana Rodriguez, dopo Stefano De Martino flirt in corso con un ex di Giulia De Lellis (Video) (Di lunedì 3 agosto 2020) Solo qualche giorno fa Mariana Rodriguez parlava del suo presunto flirt con Stefano De Martino. I due, infatti, erano stati paparazzati insieme durante un week end in barca a Capri e, da allora, si era fatta spazio l’idea che tra loro fosse in corso una frequentazione. Ad oggi, però, le notizie sulla vita sentimentale della Rodriguez sono decisamente diverse. L’ex gieffina, infatti, ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza in Puglia. Stando alle immagini da lei postate sui social, la modella è apparsa in compagnia di un ragazzo i cui tatuaggi hanno immediatamente riportato ad un nome: Cristiano Iovino. Molti lo ricorderanno per la sua vicinanza a Giulia De Lellis nel 2018, ... Leggi su isaechia

VicolodelleNews : ‘#Gossip’ Cosa c’è realmente tra #StefanoDeMartino e #MarianaRodriguez? Lo spiega chiaramente lei…Cristiano Iovino… - blogtivvu : Mariana Rodriguez, dopo Stefano De Martino flirt con Cristiano Iovino? - CheDonnait : Tutta la verità sul flirt tra #stefanodemartino e #MarianaRodriguez #belen #belenrodriguez #gossip - blogtivvu : Perché è finita tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna? La venezuelana svela il motivo ?? Te lo raccontiamo nelle n… - blogtivvu : Perché Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati? Parla la venezuelana -