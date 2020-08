Inter, Sconcerti: “Conte ha esagerato, Zhang e Marotta non lo perdoneranno mai” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il noto giornalista Mario Sconcerti ha dato il voto di fine stagione all’Inter sulle colonne del Corriere della Sera, un 7- in cui ha analizzato anche il delicato rapporto tra Antonio Conte e la dirigenza, spiegando come la sfuriata potrebbe non essere perdonata dai piani alti: “Ha perso meno di tutti, 4 partite, ha fatto 13 punti più di un anno fa, tantissimi a questi livelli. È arrivata a un solo punto dalla Juve, l’anno scorso erano stati 21. È diventata più squadra ma quando serviva meno e il calcio era già rallentato dai ritmi della malattia. Resta un’idea di confusione tattica ben stretta tra le mani di Conte. Non è mai chiaro cosa manchi, ma qualcosa di grosso manca sempre. Ha perso improvvisamente Brozovic lungo la strada e non ha mai trovato davvero Conte. C’è una ... Leggi su sportface

Corriere : Atalanta 8, il calcio migliore. Miracolo Milan: 7, 5. Inter 7- e Juventus 6+: blocc... - FcInterNewsit : Le pagelle di Sconcerti: 'Inter, qualcosa manca sempre'. Roma, Milan e Lazio meglio dei nerazzurri - Daniele91Nap : @Alex_Cavasinni Atalanta campione d'italia Milan in champions Inter fuori dalla Champions Juve fuori dall'Europa P… - Alex_Cavasinni : I voti di #Sconcerti sul #Corsera alla stagione completa: #Atalanta 8 #Lazio 7,5 #Milan 7,5 #Roma 7 #Inter 7-… - sportface2016 : #Inter, #Sconcerti: 'Conte ha esagerato, Zhang e Marotta non lo perdoneranno mai' -