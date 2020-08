Il giudice di pace di Frosinone che annulla una multa perché dice che il lockdown è incostituzionale (Di lunedì 3 agosto 2020) Emilio Manganiello è un giudice di pace che ha lanciato una vera e propria sfida a colpi di sentenze al governo di Giuseppe Conte. Secondo il giudice, infatti, il lockdown deciso dalle istituzioni in corrispondenza dell’emergenza sanitaria sarebbe illegale e non previsto dall’ordinamento giuridico italiano. In virtù di questo, ha annullato una multa che era stata elevata a un cittadino ad aprile, quando ancora vigeva l’obbligo di muoversi soltanto previa autocertificazione che comprovasse i motivi di assoluta necessità e urgenza legati all’uscita dalla propria abitazione. LEGGI ANCHE > L’avvocato Taormina denuncia il governo per epidemia colposa giudice dichiara ... Leggi su giornalettismo

anto_galli4 : RT @giuliano4573: - MuredduGiovanni : RT @dny75: Lockdown, il giudice smonta Conte: è un abuso - kariuki74 : RT @Gitro77: Le multe per il mancato rispetto dei DPCM durante il lockdown sono illegittime. Secondo la sentenza del Giudice di Pace di Fro… - alessandrograpp : RT @CesareSacchetti: La sentenza del giudice di pace di Frosinone ha stabilito che Conte non poteva limitare le libertà personali con un dp… - giancalex : Vabbeh! Adesso anche un giudice di pace! Maddai! -