Getafe, Jason: «Inter? Partita più importante della mia vita» (Di lunedì 3 agosto 2020) Jason ha analizzato la sfida valida per l’Europa League con l’Inter: le parole dell’esterno del Getafe Jason, esterno del Getafe, ha analizzato la sfida valida per gli ottavi di Europa League con l’Inter. «È la Partita più importante della mia vita a livello di club. Una sfida che ti può portare davvero in una situazione molto migliore, è una grande vetrina per noi. Stiamo andando con la più grande speranza del mondo, senza pressione, siamo qui per i nostri meriti “. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

