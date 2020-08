Filo Vals: «In Bellissima noia ci ho messo anche un po’ di Nietzsche» (Di lunedì 3 agosto 2020) Bisogna ammettere che Bellissima noia, il singolo di Filo Vals in radio dallo scorso 31 luglio, coglie in modo ironico ma tremendo tutto lo spirito del tempo. C’è quella voglia di niente. Quel po’ di fastidio verso gli altri. Quella tentazione a confinarsi in uno sguardo altrui, (ma uno soltanto), e non uscirne più. «L’ho composta lo scorso novembre, mentre facevo i conti con una delusione personale» racconta il musicista 24enne, ormai milanese per adozione professionale ma romano per nascita e colori, per quanto abbia smesso di tifare i giallorossi il giorno stesso in cui Totti ha lasciato il calcio, «dal mio punto di vista esprime un sogno che condividiamo in tanti, che arrivi d’improvviso un incontro in grado di ribaltarci la vita e tirarci fuori da questo senso di disagio, da questa energia moscia, che ci ha un po’ presi». Filo Vals (il vero nome è Filippo Valsecchi, n.d.r.) tira anche fuori il concetto di “vita ordinaria”, pur sapendo benissimo, grazie al cielo, di averne vista ben poca: scuole francesi, università in Inghilterra, la prima canzone Mr World finita direttamente in un film di Beppe Fiorello e in uno spot della Ford. E adesso, il quarto singolo e un contratto con Sony, in vista dell’album d’esordio: «Fra pochi mesi uscirà un nuovo brano e poi finalmente il disco, con canzoni scritte in quattro lingue: in questo esperanto di italiano, inglese, francese e spagnolo sento di esprimermi al meglio». Leggi su vanityfair

