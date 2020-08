FIFA 21 vedrà una partnership esclusiva anche con il Milan (Di lunedì 3 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts e AC Milan annunciano una partnership pluriennale in FIFA 21 che consente a entrambi i brand di offrire al pubblico di tutto il mondo un intrattenimento innovativo e di prim'ordine. Per la prima volta nella storia dell'AC Milan, solo in EA Sports FIFA i giocatori avranno l'opportunità di vestire la maglia rossonera nell'iconico stadio di San Siro."Questa collaborazione con l'AC Milan testimonia il nostro impegno per offrire un'esperienza di interattività sempre più autentica agli appassionati di sport di tutto il mondo", ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice President e GM di EA Sports FIFA. "Non vediamo l'ora di offrire ai fan del Milan, club di calcio altamente prestigioso e iconico, ... Leggi su eurogamer

