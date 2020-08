Elisabetta Canalis vittima dei vandali la sua bici vola sulle rocce (Di lunedì 3 agosto 2020) Elisabetta Canalis è stata colpita dai vandali in Sardegna la sua bici vola sulle rocce. «È la seconda volta», esclama la showgirl da poco rientrata in Italia dagli Stati Uniti per passare le vacanze insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri con il quale si è ricongiunto dopo la separazione. Ma cosa sta succedendo alla Canalis ad Alghero? Dei vandali avrebbero lanciato sulle rocce la sua bicicletta dalla muraglia della città. E non sarebbe il primo caso avvenuto in pochi giorno. Su “Instagram” la showgirl ha raccontato tutto mostrando le immagini e la “scarpinata” per andare a recuperarla. «Quella ... Leggi su people24.myblog

SkyTG24 : Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: la bici lanciata sugli scogli - infoitcultura : La disavventura di Elisabetta Canalis ad Alghero. Lo sfogo su Instagram: “E’ la seconda volta che… - ChiccoseDOC : ELISABETTA CANALIS, RAGGIUNTA IN SARDEGNA DAL MARITO BRIAN PERRI, CON LUI IN BARCA FINO IN CORSICA E ALLA TENUTA CH… - dea_channel : la divina Elisabetta Canalis in versione surfista ??????????????? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: la bici lanciata sugli scogli -