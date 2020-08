Crollo Morandi, l’ex calciatore: “i segni sono dentro di me, la notte mi sveglio. Sul ponte non torno” (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ stato difficile tornare alla vita di tutti i giorni per Davide Capello, 36 anni, vigile del fuoco, un passato tra i pali dei campi di calcio in serie A con il Cagliari e ora allenatore dei portieri dei giovani. Si è trovato a pochi metri dal Crollo del ponte Morandi, ce l’ha fatta e adesso può raccontare la sua storia. Il peggio è passato, ma la ferita non si è ancora rimarginata. Ecco il racconto del diretto interessato, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero”. “Dopo due anni la vita, apparentemente, torna quella di prima. Si ricomincia a lavorare, a uscire con gli amici, alle abitudini quotidiane. Ma non è facile, il trauma è sempre vivo e diventa parte di te. Io di quel giorno ricordo tutto, quella scena è conficcata nella mia mente. E il pensiero, ... Leggi su calcioweb.eu

GiovanniToti : L’omaggio delle polizia alle vittime del crollo del Morandi racchiude lo spirito con cui #Genova si sta preparando… - sole24ore : Genova, a due anni dal crollo del ponte Morandi chiuse 134 imprese - Tg3web : L'inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio a Genova, domani, arriva dopo mesi difficili per chi ha dovuto abbandon… - SvSport1 : Nuovo ponte di Genova, parla Davide Capello, sopravvissuto alla tragedia del Morandi: 'L’inaugurazione non sia una… - Beppesardinia : RT @agorarai: 'Oggi giornata difficile. Il dramma del crollo del Ponte Morandi l'ho interiorizzato. Andiamo all'inaugurazione a testa alta… -