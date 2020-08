Concorso per laureati: ecco dove, requisiti e bando (Di lunedì 3 agosto 2020) È indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 11 posti da assegnare a medici pediatri. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (Codice Concorso DM28). Concorso 11 Pediatri ASL Teramo: posti disponibili e requisiti Il Concorso per l’assunzione di 11 medici pediatri è in forma congiunta. Infatti, le risorse saranno assegnate alle aziende sanitarie nel seguente modo: √4 posti per ASL Teramo; √5 posti per ASL Lanciano-Vasto-Chieti; √2 posti per ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Gli interessati a partecipare a questo Concorso devono essere in possesso di: a)laurea in medicina e chirurgia; b)specializzazione in ... Leggi su notizieora

mirellaliuzzi : È stato pubblicato in #GazzettaUfficiale il bando di concorso della Funzione Pubblica, in sinergia con il @MISE_GOV… - Esercito : In queste ore il nostro impegno per contrastare le fiamme che stanno divampando nei boschi di L’Aquila dove siamo i… - mirellaliuzzi : È importante accelerare su tutti i dossier connessi al #digitale come la #bandaultralarga, le #tecnologieemergenti,… - Rodica30889717 : RT @INPS_it: #InpsComunica #FondoIPOST Pubblicato il #bando di concorso Contributo per iscrizione e frequenza asilo nido per l'anno educati… - LichtLuxLucia : RT @CBugliano: ?? AMMINISTRAZIONE COMUNALE ACCUSATA DI ESSERE POLITICIZZATA! Un candidato che ha sostenuto il concorso per esami per l'assu… -