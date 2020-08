Ance Lazio, Buschini: congratulazioni a Benedetta Stirpe per nomina (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Rivolgo all’architetto Benedetta Stirpe le felicitazioni per la sua nomina alla vicepresidenza del gruppo Giovani di Ance Lazio”. Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “La preparazione, il curriculum, la determinazione di Benedetta Stirpe, gia’ componente del Consiglio nazionale dei Giovani dell’Associazione, sono un valore aggiunto per il Lazio e per l’Ance che- conclude Buschini- riveste un ruolo centrale nel sistema economico italiano e regionale”. Leggi su romadailynews

