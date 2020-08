Allerta Meteo, il Comune chiude i parchi e rinvia gli eventi (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Allerta Meteo gialla in Campania e il Comune di Napoli decide di chiudere i tutti i parchi cittadini e di rinviare le iniziative culturali e gli eventi previsti in quelle sedi. L’Allerta Meteo parte dalle ore 6 di domani mattina fino alle ore 20 della stessa giornata per piogge e temporali nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell’area vesuviana, in penisola sorrentino-amalfitana, sui monti di Sarno e Picentini, a Tusciano e nell’Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il Tanagro e nel basso Cilento. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei ... Leggi su anteprima24

