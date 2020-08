Allerta Meteo Campania: domani codice giallo per piogge e temporali (Di lunedì 3 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro Meteo che viene associato a una criticita’ idrogeologica di colore giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento) . Si prevedono “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensita’. Possibili raffiche nei temporali.” I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati ... Leggi su meteoweb.eu

