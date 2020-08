‘Uomini e Donne’, un’amatissima ex corteggiatrice è in dolce attesa: l’annuncio social (Di domenica 2 agosto 2020) Sharon Bergonzi è stata indubbiamente una delle corteggiatrici più amate delle ultime stagioni di Uomini e Donne: la bella casertana era arrivata nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi per corteggiare Andrea Cerioli e tra i due era nata una chimica innegabile che aveva fatto sognare migliaia di fan. La scelta di Andrea, però, non era mai avvenuta e l’ex gieffino aveva deciso di abbandonare il trono senza scegliere nessuna delle due pretendenti: era stata Valentina Rapisarda, antagonista di Sharon, a raggiungere il giovane a Bologna e decidere di provare a conquistarlo anche fuori dal programma. La Bergonzi, intanto, aveva ripreso la sua vita e aveva trovato l’amore lontano dalle telecamere: nel 2016 , infatti, Sharon è convolata a nozze con Valerio Tenneriello e nel 2018 è nato il piccolo Luigi, primogenito della ... Leggi su isaechia

