Udinese, Gotti: «Vittoria per i tifosi. Felice di proseguire qui» (Di lunedì 3 agosto 2020) Luca Gotti ha commentato la Vittoria ottenuta contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine della partita vinta contro il Sassuolo. «Sono molto contento per la Vittoria di stasera, non tanto in relazione alla classifica ma più che altro in relazione alla voglia che abbiamo dimostrato di avere per andare a prenderci una Vittoria così contro una squadra capace e in forma. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e i dati sono diventati eloquenti, perché la squadra ha mostrato le sue qualità, che oggi hanno portato tre punti che rendono la classifica un po’ più adeguata al livello della squadra. Non bisogna mai dare nulla per scontato, ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #SassuoloUdinese 0-1 | Le parole di #Gotti nel post partita - inmyendismybegi : @abbagadaus Però l'udinese che perde con il Lecce e Gotti dice che la squadra è a pezzi e tre giorni dopo vince a S… - lup0solitari0 : @Udinese_1896 Bravi ragazzi Grazie Mr #Gotti #Udinese ?? - AndreaInterNews : L'allenatore dell'Udinese era atteso ai microfoni di Sky Sport per il post-partita di #SassuoloUdinese ma non si è… - FutbolMonAmour : Campionato finito Quale squadra è stata la vera sorpresa? #Sassuolo di De Zerbi - #Verona di Juric - #Parma di d'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti Udinese: Gotti in Premier League? Calciomercato.com Udinese corsara con il Sassuolo: la rete di Okaka vale il tredicesimo posto

In poche parole, Gotti ha costruito una squadra ordinata ... e carattere che dovrà essere una delle dotti anche dell’Udinese che verrà. Fin qui i “numeri” e le sensazioni positive, ma ...

Calcio: Serie A, Sassuolo-Udinese 0-1

Un tocco ravvicinato di Okaka permette all’Udinese di superare per 1-0 il Sassuolo e chiudere il campionato con un successo. La squadra di Gotti termina la stagione al tredicesimo posto con 45 punti, ...

In poche parole, Gotti ha costruito una squadra ordinata ... e carattere che dovrà essere una delle dotti anche dell’Udinese che verrà. Fin qui i “numeri” e le sensazioni positive, ma ...Un tocco ravvicinato di Okaka permette all’Udinese di superare per 1-0 il Sassuolo e chiudere il campionato con un successo. La squadra di Gotti termina la stagione al tredicesimo posto con 45 punti, ...