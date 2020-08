‘Trono over’, Roberta Di Padua confessa un inaspettato aneddoto sul suo passato. E a proposito del rapporto con Armando Incarnato… (Di domenica 2 agosto 2020) Roberta Di Padua, da ormai due anni, è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, la dama ha parlato di alcuni aspetti della sua esperienza di vita che prima erano nascosti. Roberta ha raccontato di essere sempre stata una ragazza ribelle nei confronti dei suoi genitori e di aver sempre lottato per ottenere le sue libertà. Nel tempo, è riuscita ad ottenere la fiducia dei suoi tramite tanti sforzi, quali ad esempio una laurea e l’arruolamento nell’esercito. La Di Padua, infatti, ha svelato che alla tenera età di 23 anni, prima di laurearsi, aveva superato il test per entrare nell’esercito ed aveva deciso di farne parte: Contro le volontà dei miei genitori sono andata a fare il concorso per arruolarmi ... Leggi su isaechia

