Traffico Roma del 02-08-2020 ore 19:30 (Di domenica 2 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi Traffico in coda per incidente lungo via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima Verso il raccordo anulare sulla A24 Roma-teramo code alla barriera di Roma Est sempre verso la capitale chiuso per un precedente incendio lo svincolo di via Cristoforo Colombo in entrata sul raccordo lungo la carreggiata esterna al via da domani mattina i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto Urbano dell’a24 che resterà chiuso tra la tangenziale est e via Fiorentini Verso il raccordo anulare ed ancora tra l’inizio della complanare per Tor Cervara ed il raccordo lungo le corsie centrali in direzione Tivoli il termine dei lavori è programmato per il 14 agosto prossimo lavori anche nella direzione ... Leggi su romadailynews

A causa di un incidente, al momento si registra traffico rallentato sulla Pontina, al chilometro 19 in direzione Roma. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli ...

Torna il jazz italiano per le terre del sisma

La marcia solidale da Camerino a l’Aquila nel segno del jazz. “Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna con un’edizione tutta improntata al tema “Coraggio e Viaggio”, che rafforza l’impegno in p ...

