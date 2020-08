Traffico Roma del 02-08-2020 ore 13:30 (Di domenica 2 agosto 2020) Luceverde Roma ma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Marina riccomi nessuna segnalazione di rilievo per quanto riguarda la viabilità sulla rete viaria della città di Roma Traffico regolare anche lungo le consolari e sul Raccordo Anulare chiusa da ieri per motivi di sicurezza via di Tor Bella Monaca in prossimità di via Casilina in zona Magliana chiusa per accertamenti tecnici via Frugoni nel tratto sottostante il cavalcavia ferroviario tra via Ostiense viale di Val Fiorita e Traffico ferroviario rimarrà bloccato fino al termine degli accertamenti inizieranno domani mattina alle 5 e termineranno il prossimo 14 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale sul percorso Urbano della A24 gli interventi comporta la chiusura del tratto tra la tangenziale est e via Fiorentini ... Leggi su romadailynews

ROMA - Domenica da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane, dove è in atto il divieto di circolazione per i veicoli pesanti fino alle 22. Al momento, segnala Viabilità Italia, si registra tra ...

Positivo il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio (Anas)

Roma, 2 ago. (askanews) – Esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas (Gruppo Fs Italiane), dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla ...

