Supercondominio: cos'è e quando sorge (Di domenica 2 agosto 2020) Supercondominio ipso iure et factoOmessa qualificazione di SupercondominioCosa dice la leggeIl Supercondominio secondo la CassazioneSupercondominio ipso iure et factoTorna suIl Supercondominio, sorgendo "ipso iure et facto", se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati; ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione. Così ha stabilito la Cassazione, con sentenza del 10.12.2019 n. 32237.Omessa qualificazione di ... Leggi su studiocataldi

