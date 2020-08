Strage di Bologna, è ora di infrangere quel muro eretto per separare esecutori e mandanti (Di domenica 2 agosto 2020) Stazione di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10,25. È l’istante in cui si verifica la Strage più sanguinosa della storia d’Italia: muoiono 85 persone e 227 restano ferite. L’intera palazzina, dell’ala sinistra del complesso ferroviario, è rasa al suolo. È impiegato un ordigno di una potenza distruttrice mai vista nei precedenti attentati, con una carica esplosiva tra i 20 e i 25 chili (il 12 dicembre 1969 in Piazza Fontana a Milano la carica è di circa un chilo e mezzo). L’esplosivo è un prodotto elaborato (nitroglicerina, nitriglicol, nitrato ammonico, solfato di bario, tritolo, T4) la cui composizione esclude una fabbricazione artigianale e va fatta risalire a operatori specializzati. Un’altra alta carica esplosiva, inedita sino a quel momento negli attentati ... Leggi su ilfattoquotidiano

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Internazionale : Nel paese dei misteri irrisolti, quella di Bologna è la storia di un evento ricostruito nel dettaglio dalla magistr… - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - carlo_avossa : RT @d_palama: 40 anni fa la strage fascista alla stazione di Bologna. Non dimentichiamo. Non perdoniamo. - LucaPiermartiri : RT @Deputatipd: Il 2 agosto di 40 anni fa, la strage fascista alla stazione di Bologna. 85 morti e 200 feriti. È la strategia della tension… -