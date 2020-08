Sassuolo Udinese 0-1 LIVE: risultato e tabellino (Di domenica 2 agosto 2020) Al Mapei Stadium la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Udinese si sono affrontate nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. Vince l’Udinese per 0-1 con il gol nella ripresa di Okaka, dopo un gran lavoro di Lasagna. Il Sassuolo chiude ugualmente all’ottavo posto. I bianconeri invece chiudono a quota 45. Sintesi Sassuolo Udinese 0-1 MOVIOLA 90′ Occasione Nestorovski – Ci prova l’ex Palermo con il mancino, Consigli respinge. 67′ Traversa di Berardi – Grandissima girata dopo un controllo non perfetto, miracolo di ... Leggi su calcionews24

