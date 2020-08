Sanremo Giovani 2021, Amadeus svela il regolamento: tutte le novità (Di domenica 2 agosto 2020) Tocca ancora una volta ad Amadeus in persona svelare i dettagli del nuovo Festival, con un occhio di riguardo per Sanremo Giovani. La versione autunnale della competizione sarà ovviamente la prima a partire, nonché la prima a sperimentare le nuove norme anti-Covid che rivoluzioneranno la messa in onda dello show. La kermesse ufficiale avrà luogo la prima settimana di marzo; tempo per organizzare nel dettaglio e prendere le misure necessarie c’è ancora, e lo sguardo del pubblico si rivolge a questo punto alla partente edizione Giovani. Cinque puntate, finale in prima serata e nuovo show dedicato: Amadeus rivela i suoi piani per Sanremo Giovani 2021, in partenza ufficiale a fine ottobre Secondo il ... Leggi su velvetgossip

