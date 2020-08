Roma, due positivi al Coronavirus in un centro estivo: controlli a tappeto (Di domenica 2 agosto 2020) A Roma spuntano due positivi all’interno di un centro estivo: ordinata la partenza dei controlli a tappetto su bambini, staff e genitori Coronavirus che continua a spaventare anche la capitale. Infatti in un centro estivo di Roma, il Monkey Village, zona Giardinetti, sono stati trovate trovate positive al Covid-19 due persone. Scattato dunque subito l’allarme con l’Unità di Crisi della Regione Lazio che ordina test a tappeto per lo staff, per tutti i bambini ed i loro genitori, con 33 di queste già testate. centro estivo dunque costretto alla chiusura dal 29 luglio, in attesa di testare tutti e di mettere in sicurezza il luogo e le persone che lo ... Leggi su bloglive

