Rissa tra migranti a Foggia, incendiate baracche: 3 feriti, uno è grave (Di domenica 2 agosto 2020) Rissa tra migranti a Foggia, incendiate baracche: 3 feriti, uno è grave. baracche incendiate “in segno di rabbia” riporta la polizia È esplosa a Borgo Mezzanone (Foggia) una Rissa tra migranti che ha portato all’incendio di una decina di baracche e 3 feriti di cui uno grave. I feriti sono due gambiani e un senegalese. … L'articolo Rissa tra migranti a Foggia, incendiate baracche: 3 feriti, uno è grave ... Leggi su meteoweek

LegaSalvini : Violenta rissa tra immigrati a Firenze. La paura dei residenti: «Ci sentiamo umiliati». - fanpage : #NapoliLazio sfiorata la rissa - PSandisky : @AvvPrisco tra Conte Gattuso e Inzaghi è una bella lotta chi per una cosa chi per l'altra.... una bella rissa stil… - occhio_notizie : Castellammare di Stabia, rissa tra ragazze finisce a coltellate: 18enne in ospedale - amoreandrea84 : RT @tdrclaudio: A Ponza centinaia di giovani rubano e atti di vandalismo..altri in Campania pestano e mandano in coma un carabiniere in bor… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Gallipoli, maxi rissa tra 20 ragazzi in vacanza: due feriti La Gazzetta del Mezzogiorno Ostia, sparatoria in pieno giorno tra le case di due «boss» della zona

«Vieni giù infame, vieni a dirmelo in faccia quello che pensi». Una lite a distanza tra due soggetti noti alle forze dell’ordine di Ostia, iniziata con urla e minacce e finita con almeno dieci colpi d ...

Abbiategrasso, rissa a coltellate nella notte: feriti tre uomini, colpiti a testa e collo

Violenta rissa nel comune di Abbiategrasso a Milano la scorsa notte dove tre uomini sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da diversi fendenti sia al collo che alla testa: soccorso dal person ...

«Vieni giù infame, vieni a dirmelo in faccia quello che pensi». Una lite a distanza tra due soggetti noti alle forze dell’ordine di Ostia, iniziata con urla e minacce e finita con almeno dieci colpi d ...Violenta rissa nel comune di Abbiategrasso a Milano la scorsa notte dove tre uomini sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da diversi fendenti sia al collo che alla testa: soccorso dal person ...