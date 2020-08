Quei cattivi ragazzi: Bologna, la storia di Mambro e Fioravanti e tutti i dubbi su una strage lunga 40 anni (Di domenica 2 agosto 2020) “Bisognerebbe pigliarti a calci in culo!”. Nel 2005 ero andato a trovare Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per un’intervista che sarebbe servita per il libro che stavo scrivendo allora, Cuori neri. Era luglio, mancava ancora qualche mese all’uscita del libro. Avevo telefonato qualche giorno prima per annunciarmi e chiedere un appuntamento, mi aveva risposto lui, con voce asettica e poche parole: “Mi spiace, noi selezioniamo molto le interviste che facciamo”. Il tono era algido, quasi sprezzante. Sembrava proprio che non volesse concedermi udienza. Ma a me quell’intervista serviva. Così avevo raccontato a Fioravanti, per sommi capi, il capitolo che avrei scritto e i contenuti più importanti di alcune delle testimonianze che avevo già raccolto su una delle storie ... Leggi su tpi

