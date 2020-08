Paws and Soul: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di domenica 2 agosto 2020) In un periodo di grandi uscite, arriva un indie rilassante e che ha destato il nostro interesse, avendo apprezzato titoli come Lost Ember e Spirit of North, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Paws and Soul, disponibile su PC e Nintendo Switch. Paws and Soul Recensione Paws and Soul è un gioco incentrato su narrazione ed esplorazione, nel quale vestite i panni di un lupo, risvegliatosi in un bosco mistico privo di memoria, non sa nulla del suo passato e di come mai abbia le sembianze di un lupo. Lo scopo ultimo dell’avventura dunque è quello di recuperare la memoria, attraverso dei frammenti disseminati nel mondo di gioco sottoforma di ricordi, raccogliendo durante il tragitto sfere di energia da ... Leggi su gamerbrain

