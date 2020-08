"Lockdown, abuso di potere che viola la Costituzione": il giudice che "condanna" Conte, niente multa (Di domenica 2 agosto 2020) La sentenza è dello scorso 15 luglio, ma è emersa solo nelle ultime ore. A darne conto, Francesco Storace su Il Tempo. A Frosinone, il giudice di pace Emilio Manganiello ha affermato che il Lockdown imposto da Giuseppe Conte e dal governo è un abuso. E le sanzioni per chi lo violava una prepotenza che superava i limiti della Costituzione. "Sarà pure solamente un giudice di pace", commenta Storace, "ma la sua decisione - per ora riguardante un solo ricorso a Frosinone - contro una sanzione amministrativa legata ai dpcm di Conte - non può certo lasciare insensibile il legislatore". La sentenza riguarda il signor C.C., che l'11 aprile è stato multato perché aveva ... Leggi su liberoquotidiano

Lockdown, il giudice smonta Conte: è un abuso

C’è un giudice (di pace) a Frosinone. Lo scorso 15 luglio, ma si è saputo solo nelle ultime ore, si sono affermati con nettezza i confini dell’azione di governo nella gestione della pandemia. Il lockd ...

