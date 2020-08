L’immunologo Le Foche: l’emergenza non c’è più. E la seconda ondata è improbabile (Di domenica 2 agosto 2020) L’immunologo Francesco La Foche da sempre predica una convivenza responsabile con il coronavirus, senza inutili allarmismi. Ora lo ha intervistato Giancarlo Dotto per Dagospia e il professore ripete ancora una volta che la carica del virus è diminuita e che l’emergenza è finita. “Non entro nelle dinamiche politiche – dice La Foche – ma non parlerei più di emergenza. Quanto di un modo diverso di affrontare la situazione. Oltre all’angoscia superflua e ai danni economici ben noti, il concetto di “emergenza” potrebbe causare squilibri organizzativi nella gestione. Un tema di grande attualità”. E critiche la tendenza a un eccessivo proibizionismo: “Inutile dire ai giovani non fate questo o quest’altro. Il proibizionismo non risolve, esaspera anzi la ... Leggi su secoloditalia

