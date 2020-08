Le multe per violazione del DPCM non si pagano! Lo dice una sentenza (Di domenica 2 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio dal titolo Le multe per violazione del DPCM non si pagano! Cosa che no, non funziona affatto così. Partiamo da una serie di dati preliminari però. Che dovranno doverosamente partire da una serie di premesse. In primo luogo, la catena stessa. Le multe per violazione dei Dcpm non si pagano! Era la sentenza che aspettavamo e finalmente é arrivata. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Frosinone, Est. Manganiello, con sentenza n. 516/2020 del 15 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020. Il verdetto che fa giurisprudenza annulla un verbale della polizia stradale di Frosinone dell’11 aprile 2020. Già lo lo sapevamo che le sanzioni per ... Leggi su bufale

fanpage : Per il giudice di pace Emilio Manganiello lo stato di emergenza proclamato dal governo Conte sarebbe illegittimo. U… - NicolaPorro : ?? Le istantanee dell’ingiustizia: i bagnanti italiani li controllano i #militari armati, i #migranti sbarcano con i… - Marcovisita81 : @GiuseppeConteIT Sarà pure un super professorone laureato lei...ma: Chi sbarca in Italia con i barchini e le ONG so… - Marcella703 : RT @fanpage: Per il giudice di pace Emilio Manganiello lo stato di emergenza proclamato dal governo Conte sarebbe illegittimo. Una sentenza… - sigmostrizzo : RT @Gitro77: Le multe per il mancato rispetto dei DPCM durante il lockdown sono illegittime. Secondo la sentenza del Giudice di Pace di Fro… -