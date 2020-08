Io quando andavo a scuola da bambino: dallo Straniero a Malandrino, tutte le varianti (Di domenica 2 agosto 2020) Abbiamo scritto di Malandrino a ridosso dell’uscita della traccia. Ho anche espresso delusione, perché da due come Emis Killa e Jake La Furia mi sarei aspettato di più. In realtà, pare che a tutti la traccia sia piaciuta e quindi taccio e mi rimetto al gusto dei più. Questo post, invece, per una rima che rappresenta una citazione: quando andavo a scuola da bambino (Eh) La gente nella classe mi chiamava “Malandrino” Lo canta Emis Killa e qualcuno ha fatto notare nei commenti del video – che vi proponiamo di seguito, ché abbiamo solo scritto della canzone – come sia una citazione con una propria traiettoria. quando andavo a scuola da ... Leggi su nonsolo.tv

MauroV1968 : @jungle1970 @antonellatonon1 @neap_psycho @Precarioillumi1 @Nicocele1210 @SilviaMaestr_a Quando da ragazzino andavo… - Mariano_Amelio : nerissima fianchi africani bellissima quando lei e #GiorgioMoroder irruppero nelle ns vite fu come uno schiaffo an… - hazandlousweet : amori miei, le frecciatine le mandavo quando andavo in 5 elementare. Se avete qualcosa da dirmi, ditemelo in facci… - WillHerondaleJC : ho visto che su Prime Video c'è Blue Water High e stasera o domani voglio iniziare il rewatch, quando ero piccola a… - Annamaddalenag : @Acid0_nucleic0 Mia mamma fino a che non è morta non mi faceva mai fare nulla quando andavo da lei perché mi diceva… -

Ultime Notizie dalla rete : quando andavo La nuova stella dei bavaresi si racconta Il Pallone Gonfiato Chiesa, una partita da capitano Kouame decisivo, bene Agudelo

6 Terracciano – Sorpreso. Dal gol di D’Alessandro, poi pronto un minuto dopo, quando al difesa viola regala il bis lasciando spazi molto invitanti. Adesso il dilemma estivo: partire con lui titolare l ...

Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Può andare ma con la giusta offerta»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Spal. STAGIONE – «Voglio ringraziare tutti, dai dottori ai tecnici. Oltre al mister ...

6 Terracciano – Sorpreso. Dal gol di D’Alessandro, poi pronto un minuto dopo, quando al difesa viola regala il bis lasciando spazi molto invitanti. Adesso il dilemma estivo: partire con lui titolare l ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Spal. STAGIONE – «Voglio ringraziare tutti, dai dottori ai tecnici. Oltre al mister ...