Inter-Conte, separazione ormai quasi inevitabile: Allegri il sostituto in caso di clamoroso addio (Di domenica 2 agosto 2020) L’Inter e Antonio Conte non sono mai stati così lontani, lo sfogo dell’allenatore nerazzurro dopo la vittoria ottenuta contro l’Atalanta non è piaciuto affatto alla società, soprattutto per le tempistiche e per i modi utilizzati. Marco Luzzani/Getty ImagesDifficile che la frattura si ricomponga, salgono considerevolmente le quotazioni di un clamoroso addio, che si consumerebbe a distanza di 12 mesi dall’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra. Più che di esonero, improponibile per la dirigenza dell’Inter visto l’ingaggio di 12 milioni netti per i prossimi due anni, si parla di una separazione consensuale che dovrebbe avvenire alla fine della stagione, dopo l’Europa League. Solo ... Leggi su sportfair

