Incendi L’Aquila: in fumo 700 ettari di zone boschive, chiesto lo stato di emergenza (Di domenica 2 agosto 2020) Il personale del Comune dell’Aquila impegnato sul fronte degli Incendi che stanno interessando alcune zone del capoluogo ha completato stamani una vasta linea tagliafuoco sopra l’abitato di Cansatessa. La linea tagliafuoco, della lunghezza di 2 chilometri, riferisce una nota, e’ stata realizzata dal personale operaio dell’ente e dal Nono Reggimento Alpini dell’Esercito, su indirizzo della Protezione civile comunale. I vigili del fuoco e i volontari di protezione civile si sono posizionati per presidiare l’area realizzata. Inoltre, presso la sede comunale di via Ulisse Nurzia 6 e’ presente del personale comunale per la raccolta di eventuali donazioni utili per sostenere le operazioni e gli uomini che si trovano sul fronte del fuoco: acqua, pale, e tutto cio’ che puo’ essere utile per ... Leggi su meteoweb.eu

