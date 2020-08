Gravina: “Il campionato concluso è una grande prova di forza del sistema calcio” (Di domenica 2 agosto 2020) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato la conclusione del campionato di Serie A definendolo “una grande prova di forza di tutto il sistema”. “Oggi che la Serie A conclude la stagione, la Serie B si avvia allo svolgimento di play off e play out e dopo che la Serie C ha già completato il suo cammino desidero ringraziare tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale coinvolto a vario titolo nell’organizzazione delle gare, per l’impegno profuso. Un ringraziamento particolare va agli arbitri che hanno consentito, seppur nella difficoltà del momento, il consueto e indispensabile supporto. Tutti i protagonisti della ripartenza hanno dimostrato grande responsabilità e disponibilità nel ... Leggi su ilnapolista

