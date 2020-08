Finale da batticuore a Silverstone: Hamilton vince con una ruota bucata! Leclerc sul podio, disastro Bottas (Di domenica 2 agosto 2020) Una gara dominata in solitaria, poi conclusa con un batticuore pazzesco. La Mercedes si specchia nella sua forza, forse esagera tirando troppo la corda e rischia di fare harakiri con entrambe le macchine. Hamilton e Bottas si giocano la loro gara personale fin dalla partenza, sottotono per Hamilton e più scattante di Bottas che però, al momento di osare, si mostra timido e lascia passare Lewis. Il campione britannico tiene la testa della corsa per tutti e 52 i giri, ma Bottas gli sta sempre attaccato, per larghi tratti sembra averne anche di più. Foto Getty / Rudy CarezzevoliCome detto, la Mercedes esagera a portare le gomme al limite. Nel Finale, quando ormai per gli avversari sembrava possibile solo una lotta per il terzo posto, a ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Finale batticuore Volata salvezza in B: il veleno nella coda e quel ricorso pendente del Trapani al Coni Corriere dello Sport Volata salvezza in B: il veleno nella coda e quel ricorso pendente del Trapani al Coni

TUTTI IN GIOCO SINO ALLA FINE - Un finale batticuore e tutti in gioco sino alla fine. Saltato il fattore campo e messe da parte le distanze in classifica, le sorprese non sono mancate neppure in quest ...

Bari, batticuore biancorosso, Decaro: «2 anni dopo senza più paura»

BARI - Oggi ci attende una lunga giornata...in tutti i sensi. La città è con il cuore in festa, perché la passione che accompagna i tifosi non è un’emozione facilmente spiegabile se non la si vive per ...

TUTTI IN GIOCO SINO ALLA FINE - Un finale batticuore e tutti in gioco sino alla fine. Saltato il fattore campo e messe da parte le distanze in classifica, le sorprese non sono mancate neppure in quest ...BARI - Oggi ci attende una lunga giornata...in tutti i sensi. La città è con il cuore in festa, perché la passione che accompagna i tifosi non è un’emozione facilmente spiegabile se non la si vive per ...