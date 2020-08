Elisabetta Canalis, aggressione in vacanza: “Ragazzini ubriachi” (Di domenica 2 agosto 2020) Brutta disavventura per Elisabetta Canalis, di ritorno in Sardegna per le vacanze estive e vittima suo malgrado di una doppia aggressione vandalica ai danni dei propri mezzi di spostamento. Un tipo di episodio a cui la showgirl non è estranea, come raccontato con amarezza nelle Instagram stories con le quali ha testimoniato l’accaduto. Arrivata in Italia con la figlia Skyler e il marito Brian al seguito, l’ex velina si è sistemata ad Alghero. Definita “sempre più bella”, la città e in particolare il suo turismo hanno fatto un brutto regalo alla famiglia. Biciclette e passeggini della famiglia di Elisabetta Canalis gettati sugli scogli: lo sfogo della showgirl contro la movida di Alghero “Quella che vedete laggiù è la mia bici, ... Leggi su velvetgossip

PellegriniLuisa : I ragazzini ubriachiche vamfalizxano ormai sono un problema ovunque. Genitori, ci siete? Tirate fuori le palle, pun… - infoitcultura : Elisabetta Canalis vittima dei vandali, lo sfogo: “E’ la seconda volta” - zazoomblog : Elisabetta Canalis incidente e trauma: ma cosa è successo? - #Elisabetta #Canalis #incidente - TCure74 : Ubriachi lanciano la bici di Elisabetta Canalis dai bastioni di Alghero... ?? - donatda : #Repost @blogtivvu • • • • • • Vandali ubriachi buttano giù dalla scogliera la bici di Elisabetta Canalis: il brutt… -