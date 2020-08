Coronavirus, l’infettivologo francese: «Giovani, contagiatevi ora per essere immuni a settembre» (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto)Eric Caumes lavora nel più importante ospedale parigino, il Pitié-Salpetrière. È uno di quei medici che ha studiato da vicino l’evolversi della pandemia da Coronavirus. Domenica 2 agosto, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui invita a un cambio di strategia per il contenimento del contagio: «Non possiamo imporre ai Giovani la mascherina ovunque e vietare di riunirsi, soprattutto in piena estate – ha detto riferendosi all’alta percentuale di ragazzi francesi che, nell’ultimo periodo, stanno risultando positivi al Sars-CoV-2 -. Forse non sarà politicamente corretto, ma io sono sempre più convinto che bisogna lasciare che si contaminino fra loro, a condizione che non abbiano contatti con i genitori e i nonni». In caso ... Leggi su open.online

