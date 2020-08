Chef stellata arrestata, rubava l’elettricità del suo ristorante (Di domenica 2 agosto 2020) Chef stellata arrestata dalle autorità in seguito a dei controlli sulle bollette e sugli impianti elettrici del suo ristorante. Una storia davvero incredibile quella che arriva direttamente dalla Sicilia, precisamente da Palermo. La famosissima Chef italiana Patrizia Di Benedetto, infatti, è stata arrestata e condannata al carcere per aver imbrogliato sull’utilizzo di corrente. Per un … L'articolo Chef stellata arrestata, rubava l’elettricità del suo ristorante proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

