Carlo Siano, tentatore di Temptation Island dichiara “Un ricordo non bello” (Di domenica 2 agosto 2020) Carlo tra le grinfie di Anna, oggetto della sua strategia Carlo, è uno dei corteggiatori principali di quest’ultima edizione di Temptation Island, si è straparlato proprio a causa della situazione strana e particolare che ha vissuto. Adesso ha finalmente rotto il silenzio ed ha parlato della sua esperienza all’interno del programma. Oggi è il tentatore più chiacchierato proprio per essere stato sfruttato da Anna Boschetti, per portare a termine una strategia e far ingelosire il fidanzato Andrea. La parrucchiera di 37 anni lo ha usato in tutti i modi, illudendolo, per colpire Andrea e convincerlo a sposarla, prima che un altro uomo possa portarla via da lui. Oggi il tentatore l’accusa di essersi comportata in modo scorretto, di essere tanto ... Leggi su kontrokultura

Bruno72513183 : @Maurizio101112 @carlo_taormina Mi domando perché la gente spara certe frignacce, ovviamente per attirare l'attenzi… - ChooseLight : @AlienoGentile @thinkfree_carlo @lauracesaretti1 @nicmax25 Capita anche a me di dire “E votano”. Mi rendo conto del… - carlo_scano : RT @ilruttosovrano: Negano che ci sia una pandemia a livello mondiale, negano che la #StrageDiBologna sia di stampo fascista, non si può ne… - IL_PATRIOTA1 : @Carlo_bis @Capezzone @matteosalvinimi Concordo!!!!!! Quello che fa più rabbia è che ci siano ancora mononeuronici,… - CarloPili : AMANDO TE STESSO/A, prenderai coscienza della tua importanza e della tua bellezza, non esigerai che altri conformin… -