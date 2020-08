Barcellona, Bartomeu senza filtri: “Messi resta per altri 3-4 anni. Arthur? Comportamento inaccettabile” (Di domenica 2 agosto 2020) Intervistato ai microfoni di ‘Sport’, Josep Maria Bartomeu ha fatto chiarezza su alcuni temi caldi in casa Barcellona. Il presidente del club catalano ha confermato la permanenza di Messi, accostato all’Inter negli ultimi giorni: “non ho alcun dubbio che Leo manterrà la sua parola e terminerà la sua carriera al Barcellona. Messi ha sempre detto di voler chiudere la sua esperienza al Barça. Nonostante la scadenza di contratto nel 2021, Leo avrà a disposizione altri tre, quattro anni di calcio ad alto livello“. David Ramos/Getty ImagesBartomeu commenta poi il caso Arthur, rimasto in Brasile poichè scarsamente utilizzato dal Barcellona, rinuncoando a giocare il finale di stagione prima ... Leggi su sportfair

