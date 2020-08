Wout Van Aert fa il Curzio Malaparte alla Strade Bianche (Di sabato 1 agosto 2020) Scriveva Curzio Malaparte che a Piazza del Campo "c'è da andarci la notte, quando i senesi dormono e nessuno può rovinare l'occhio". E questo perché "quel trapezio sghembo, più catino che piazza, troppa gente e troppo rumore attira" e invece "ci sarebbe bisogno di guardarla e basta. Senza distrazion Leggi su ilfoglio

giostuzzi : Wout #VanAert è il primo corridore alla #StradeBianche a riuscire a vedere Piazza del Campo. Le sue corna al cielo,… - OKsiena : IL BELGA WOUT VAN AERT IN FESTA A SIENA: IN ASSOLO VINCE LE STRADE BIANCHE - VoceAmicaItalia : #StradeBianche 2020: Wout Van Aert vince davanti ad un grande Davide Formolo. 4° un generoso Bettiol #ciclismo… - mnardi34 : RT @Eurosport_IT: 'Ci voleva un grande nome per la ripartenza, ecco l'urlo di gioia di Wout van Aert in Piazza del Campo!' ????????? #Eurospo… - mnardi34 : RT @Eurosport_IT: Dopo due terzi posti conquistati nel 2018 e 2019, è bastato un attacco nella polvere a -12km: Wout #VanAert è il vincitor… -