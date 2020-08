Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 09:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 9:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA PROSEGUENDO SULLA PONTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI DALL’USCITA DEL GRA FINO A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA CODE GENERATE DA UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, PRESTARE ATTENZIONE UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma FINO AL 14 AGOSTO LA LINEA TRAM 5 SARÀ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA TRAMVIARIA A PORTA MAGGIORE E DI RIFACIMENTO STRADALE DELLA ... Leggi su romadailynews

