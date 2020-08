«Vampeta preparava i party nei pre partita, Ronaldinho aveva la discoteca in casa» (Di sabato 1 agosto 2020) L'ex nazionale brasiliano Zé Roberto ha raccontato alcuni aneddoto piccanti sui suoi ex compagni di nazionale Leggi su media.tio.ch

Dopo una carriera di assoluto rispetto, durante la quale ha giocato anche con le maglie di Real Madrid, Flamengo, Bayern Monaco e Santos, Zé Roberto si è ritirato nel 2017 e ha iniziato ad appassionar ...SAN PAOLO (Brasile) - Zé Roberto ha dato l'addio al calcio all'età di 43 anni da giocatore del Palmeiras, dopo una carriera di successo in cui è riuscito ad affermarsi con il Brasile, così come in gra ...