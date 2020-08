Tale e Quale Show, ecco i 10 concorrenti: Carlo Conti li svela su Instagram (Di sabato 1 agosto 2020) Il noto programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, ha ufficialmente i suoi nuovi concorrenti: ecco i 10 protagonisti della nuova stagione Come sempre il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, Tale e Quale Show, è pronto a riaprire i battenti. Nella scorsa stagione, ottima a livello di ascolti, a trionfare fu Agostino Penna. Il famoso componitore italiano ha vinto la gara delle trasformazioni con interpretazioni memorabili come quella di Elton John. Un anno dopo il programma si prepara a tornare in onda, precisamente il 18 settembre, sempre con Carlo Conti alla conduzione. Proprio il volto noto della Rai svela ... Leggi su bloglive

