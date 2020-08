Sonia Bruganelli: “Sono grassa, lo so”, scoppia la bufera sui social (Di sabato 1 agosto 2020) Sonia Bruganelli, ennesima polemica social per la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli sa come scrollarsi di dosso i commenti degli haters, continuando a dare vita a polemiche incredibili, con una semplice affermazione che già di partenza dimostra d’essere una vera e propria bomba pronta ad esplodere. Nonostante sappia quanto il pubblico social sia attento a tutto, ai punti ed alle virgole, Sonia si lascia andare ad affermazioni a volte tristi, a volte pesanti, vivendo nella perenne polemica. L’ultima è nata a causa di una affermazione che il popolo si è rifiutato di accettare. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis ha sollevato un polverone in un video attraverso il quale ha dato appuntamento su sdl TV per la nuova puntata del format I ... Leggi su kontrokultura

