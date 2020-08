Serie B, spostate le date di andata dei playout in attesa del verdetto sul Trapani (Di sabato 1 agosto 2020) Si attende l’esito del ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti prima di far iniziare i playout di Serie B. Il ricorso in oggetto, sarà discusso dal Collegio di garanzia del Coni, il 6 agosto, e la Lega B ha disposto la variazione della data di andata della finale playout che non si disputerà venerdì 7 agosto alle 21 ma lunedì 10 agosto sempre alle 21. Di seguito la nota della Lega: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, preso atto del ricorso presentato dalla società Trapani Calcio S.r.l. al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020 del 7 luglio 2020 (con motivazioni ... Leggi su alfredopedulla

