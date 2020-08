Ronaldo non convocato, Immobile vince la scarpa d’oro (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile ha vinto l'edizione 2020 della scarpa d'Oro. L'ultimo avversario rimastogli era Cristiano Ronaldo, a cui comunque sarebbe servito un poker contro la Roma per agganciarlo, ma la non convocazione del portoghese per l'ultimo match di Serie A ha decretato il trionfo dell'attaccante biancoceleste. Con 35 gol realizzati (questa sera è in programma Napoli-Lazio) e 70 punti totali è lui il re dei bomber in questa stagione. Il titolo torna in Italia dopo ben 13 anni. L'ultimo a vincerlo fu infatti Francesco Totti nella stagione 2006/07.Nel 2008 vinse Ronaldo con la maglia del Manchester, poi, dal 2009 al 2019, solo trionfi spagnoli. Ben 6 vittorie per Messi e 3 per Cristiano (di cui una in condivisione con Suarez al Liverpool). Alle quali vanno aggiunte quella di Forlan con la maglia ... Leggi su ilfogliettone

