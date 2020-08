Ronaldinho va verso la conclusione dei domiciliari nell’hotel di lusso (Di sabato 1 agosto 2020) L’ex attaccante di Milan e Barcellona, Ronaldinho, potrebbe finalmente tornare a sorridere, almeno secondo quanto riportato da ‘ESPN’: pare infatti, sempre più probabile l’abbandono della struttura extra lusso che lo sta ospitando da dopo la scarcerazione. L’ex fenomeno brasiliano sta scontando gli arresti domiciliari in un hotel di extra lusso in Paraguay, dopo l’arresto dello scorso aprile per il possesso e l’utilizzo di passaporto falso con suo fratello. I due erano stati liberati su cauzione dopo circa due mesi dall’arresto ed erano ospitati da una struttura di lusso le cui stanze costano 80 dollari a notte mentre, ben più cara la suite dove viveva il brasiliano che costava ben 380 dollari a notte. Leggi su sportface

