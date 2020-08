Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di “no”, i rosanero tengono d’occhio Vivarini e Auteri (Di sabato 1 agosto 2020) Il Palermo e il rebus allenatore quando mancano poche settimane alla partenza del ritiro pre-campionato.“Il tempo stringe e la panchina resta ancora vuota”, apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla scelta dell’allenatore che la dirigenza del Palermo deve risolvere quanto prima in vista proprio della prossima stagioneDurante l’incontro tra la Lega Pro e squadre neo promosse in serie C è però sorto un problema non da poco ossia che i tecnici in scadenza al 31 agosto non potranno essere tesserati prima. Una vera e propria preoccupazione per i club che stanno cercando un nome a cui affidare la guida della propria squadra e per il quale ancora non è stata trovata una soluzione.Intanto il club di viale del ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di 'no', i rosanero tengono d'occhio Vivarini e Auteri… - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di 'no', i rosanero tengono d'occhio Vivarini e Auteri… - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: il club incassa un altro “no”. Grosso si defila, si candida Delio Rossi - WiAnselmo : #Palermo, nodo allenatore: il club incassa un altro 'no'. Grosso si defila, si candida Delio Rossi… - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: il club incassa un altro 'no'. Grosso si defila, si candida Delio Rossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nodo Palermo, nodo allenatore: il club incassa un altro “no”. Grosso si defila, si candida Delio Rossi Mediagol.it Donazioni e trapianti in Sicilia. In aumento nonostante il lockdown

“Il confronto con i dati dello scorso anno – afferma il Coordinatore del CRT Giorgio Battaglia – mostra un incremento del 13 per cento dell’attività di procurement di organi rispetto al 2019, e di olt ...

Sicilia, Viadotto Imera 19 «Palermo-Catania». Lo show della Ministra De Micheli in piena estate

Con l’estate e il quasi fine “lockdown” arrivano gli spettacoli e gli intrattenimenti? Si! E’ proprio così e oggi eccone uno in piena autostrada: lo bigstreetshow organizzato dal PD con a capo il suo ...

“Il confronto con i dati dello scorso anno – afferma il Coordinatore del CRT Giorgio Battaglia – mostra un incremento del 13 per cento dell’attività di procurement di organi rispetto al 2019, e di olt ...Con l’estate e il quasi fine “lockdown” arrivano gli spettacoli e gli intrattenimenti? Si! E’ proprio così e oggi eccone uno in piena autostrada: lo bigstreetshow organizzato dal PD con a capo il suo ...